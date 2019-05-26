Human Rights Watch обвинила российскую НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российскую телекомпанию НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников и вторжению в их частную жизнь. Особенно примечательна история с членом совета движения «Голос» Романом Удотом. Об этом «Эху» рассказала программный директор по России организации Human Rights Watch Татьяна Локшина. Татьяна Локшина отметила, что НТВ – это единственное федеральное СМИ, с которым уже много лет не сотрудничает правозащитное сообщество.

Корреспонденты НТВ уже давно следили за Романом Удотом и другими сотрудниками «Голоса» Роман Удот находился в центре внимания сотрудников НТВ как минимум с 2015 года: он не раз фигурировал в разоблачительных фильмах, посвященных «Голосу». В основном корреспондентов телеканала интересовало иностранное финансирование, которое якобы получает движение.

Однако этим дело не ограничивалось – сотрудники НТВ преследовали и семью Удота. В сентябре прошлого года они поджидали бывшую жену активиста у школы, где учится их общий ребенок. Как пишет портал «Медуза», корреспондентов телеканала интересовало, платит ли Удот алименты. Кроме того, представлявшиеся журналистами люди звонили по ночам и пожилым родителям активиста. В «Голосе» считают, что сотрудники НТВ связаны со спецслужбами, поскольку они всегда знали, где искать Удота и его близких.

В марте прошлого года вышел очередной фильм — на сей раз в нем утверждалось, что сопредседатель «Голоса» купил матери квартиру в Москве на западные гранты. После этого пожилой женщине стали поступать угрозы. Удот сорвался и, когда сотрудники НТВ в очередной раз подкараулили его – на сей раз в Шереметьево – пригрозил корреспондентке телеканала Александре Мирошниченко, что убьет их за то, что они сделали с его матерью. Результатом стало уголовное дело по статье об угрозе убийством. В интервью телеканалу «Дождь» адвокат Удота Максим Пашков рассказал, что считает обвинения необоснованными

Активисту пришлось провести за границей больше года, но в мае он все-таки вернулся в Россию и сам пришел в полицию. 22 мая суд отправил его под домашний арест.

В «Голосе» считают дело в отношении своего сотрудника преследованием за профессиональную деятельность по разоблачению фальсификаций на выборах. Владимир Соловьев, как председатель Союза журналистов России, не может оценивать действия сотрудников НТВ, однако сказал нам, что правозащитники могут обратиться в комиссию по жалобам на прессу. Против Удота возбудили уголовное дело по обвинению в угрозе убийством в связи с его конфликтом с Мирошниченко 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Ситуация с Романом Удотом и корреспондентами НТВ может послужить пересмотру законодательства, считает один из авторов закона о СМИ, председатель Совета по правам человека при президента РФ Михаил Федотов. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российскую телекомпанию НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников и оппозиционных политических активистов и в неоправданных вторжениях в их частную жизнь.