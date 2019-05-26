В деле о хищении исторических ценностей, которое ведется в Аргентине, фигурирует имя Владимира Путина. Экс-президенту южноамериканского государства Кристине Киршнер предъявлены обвинения в «сокрытии исторических документов». Один из них, как пишет газета El Pais, оказался дома у Киршнер в качестве подарка от российского президента.

Похищенное сорок лет назад письмо полководца и героя аргентинского народа Хосе де Сан-Мартина, датированное 30-ми годами 19 века, его чилийскому единомышленнику было найдено в доме Кристины Киршнер при обыске. Послание изъяли в Эль-Калафате в аргентинской провинции Санта-Крус. В стране ведется десять расследований в адрес бывшего президента, и все они в том или ином виде, связаны с коррупцией. Но сам эпистолярный раритет оказался в распоряжении бывшего руководителя Аргентины весьма занимательным образом. Коробка с украденными в свое время историческими документами была подарена Киршнер в Москве Владимиром Путиным в 2015-м. Во всяком случае, как пишет El Pais, подобную версию событий политик изложила в книге «Искренне» накануне прошлогоднего выдвижения на должность вице-президента. На страницах автобиографии Киршнер описывает свое удивление от презента и ответ Путина на вопрос о том, где ему удалось раздобыть реликвию. Российский руководитель якобы ответил, что бумаги были специально приобретены в Нью-Йорке. Поскольку Кристина Киршнер не вернула документ «исключительной исторической значимости» в госархив, а оставила его у себя, в аргентинском суде посчитали, что она осознавала преступность своих действий. При этом Киршнер, юрист по образованию, как и Владимир Путин, должна была воспользоваться предусмотренными дипломатическим протоколом правилами презента. Если конечно, похищенный документ, не был подарен частным порядком.

Сама Кристина Киршнер считает себя жертвой политического преследования, организованного действующим правительством Аргентины. На родине ей вменяют в вину участие в преступном сговоре с целью получения взяток на сумму в 140 миллионов евро.