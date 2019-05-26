-летний заключенный умер посте госпитализации из ярославского СИЗО-1

Как сообщается на сайте проекта Gulagu.net, у него на теле нашли многочисленные следы пыток. По информации правозащитников, 28 апреля у Алексея Сидякина диагностировали черепно-мозговую травму и отек головного мозга, а также нашли следы побоев. Сидякина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля. Как утверждает основатель движения Gulagu.net Владимир Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию.

Между тем, согласно заявлению, размещенному на сайте управления ФСИН по Ярославской области, осужденный мужчина умерший в больнице Ярославля не был избит – его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида.