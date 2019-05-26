В матче за 3-е место мирового чемпионата по хоккею между сборными России и Чехии завершился 1-й период
В матче за 3-е место мирового чемпионата по хоккею между сборными России и Чехии завершился 1-й период. Перед перерывом чехи вели (2:1).
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В матче за 3-е место мирового чемпионата по хоккею между сборными России и Чехии завершился 1-й период. Перед перерывом чехи вели (2:1).
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