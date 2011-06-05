В Пензе сотрудники «скорой помощи» с завтрашнего дня объявляют забастовку

Как передает телеканал «Дождь», они жалуются на низкие зарплаты, нехватку персонала и завышенное число вызовов. Ранее они обращались к губернатору, региональному Минздраву и депутатам с требованием повысить зарплаты до уровня средней по региону. С завтрашнего дня часть фельдшеров и медсестер будут отказываться выезжать на вызовы в неукомплектованных бригадах, а с 10 июня водители «скорых» перестанут работать на технически неисправных автомобилях. При этом выходить на работу и выполнять свои обязанности медики продолжат, но будут действовать исключительно по регламенту и инструкциям.