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17:06, 26 мая 2019

СК проверяет обстоятельства смерти осужденного в одном из СИЗО Ярославля

Правозащитники проекта Gulagu.net заявляют о том, что 29-летний мужчина скончался в результате полученных от пыток травм.

В следственном ведомстве отреагировали на заявление о новом случае странной смерти. Заключенный Алексей Сидякин, осужденный на три года колонии по статье о телефонном терроризме скончался в середине мая в ярославской клинической больнице №2. В клинику его доставили без малого месяц назад после того, как мужчина три дня провел в СИЗО-1 в Ярославской области. У молодого человека были диагностированы черепно-мозговая травма и отек головного мозга, в больнице он находился уже в коме. В распоряжении основателя правозащитной сети Gulagu.net Владимира Осечкина оказались медицинские документы и фотографии со следами повреждений на теле заключенного. Это синяки и гематомы, порезы на руках и характерные для удушения борозды на шее. Все это опубликовано на сайте Gulagu.net. При этом родственникам Сидякина сообщили о критическом состоянии их близкого человека лишь спустя две недели после его помещения в стационар. Владимир Осечкин направил заявление в Генпрокуратуру, ФСИН, а также в комитеты против пыток ООН и ЕСПЧ. В полном тексте заявления правозащитника приводятся слова источника в администрации ярославского изолятора, который утверждает: руководство СИЗО делало «значительные усилия» для сокрытия преступления. От ФСИН официальных комментариев пока не последовало.

Пытки заключенных в учреждениях ярославского ФСИН год назад оказались в центре внимания после истории с публикацией видео избиений в местной исправительной колонии №1. Сообщалось и о нарушениях местном следственном изоляторе.



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