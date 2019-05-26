Human Rights Watch обвинила российскую НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников

Human Rights Watch обвинила российскую телекомпанию НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников и оппозиционных политических активистов и в неоправданных вторжениях в их частную жизнь. Поводом для заявление послужило уголовное дело против члена совета движения «Голос» Романа Удота, поводом для которого стал его конфликт с журналисткой НТВ.

Владимир Соловьев, как председатель Союза журналистов России, не может оценивать действия сотрудников НТВ, однако сказал нам, что правозащитники могут обратиться в комиссию по жалобам на прессу:

Против Удота возбудили уголовное дело по обвинению в угрозе убийством в связи с его конфликтом с Мирошниченко 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево.