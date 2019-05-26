Human Rights Watch обвинила НТВ в кампании по  очернению правозащитников и оппозиционных активистов

Согласно заявлению международной правозащитной организации, телекомпания неоправданно вторгается в их частную жизнь. При этом, как заявляют в Human Rights Watch, российские власти никак не препятствуют агрессивным действиям сотрудников НТВ. В связи с этим упоминается уголовное дело против члена совета движения «Голос» Романа Удота, поводом для которого стал его конфликт с журналисткой НТВ, которая преследовала его в аэропорту «Шереметьево». За несколько дней до этого на НТВ вышел фильм, дискредитирующий «Голос».