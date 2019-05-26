Сегодня в Братиславе начнется матч за 3-е место чемпионата мира по хоккею
Встречаются сборные России и Чехии. В 21:15 там же, в Братиславе, в финальном матче сыграют сборные Канады и Финляндии.
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Встречаются сборные России и Чехии. В 21:15 там же, в Братиславе, в финальном матче сыграют сборные Канады и Финляндии.
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