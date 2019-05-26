Футболисты московского «Локомотива» со счетом 1:0 переиграли «Уфу» в заключительном туре чемпионата России
«Железнодорожники» стали серебряными призерами турнира и завоевали путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.
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«Железнодорожники» стали серебряными призерами турнира и завоевали путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.
Телеканал «Звезда» опроверг информацию об опросе военных о готовности стрелять по митингующим На видео, опубликованном телеканалом Минобороны, молодой человек, назвавший себя матросом контрактной службы, отказывается от своих слов, сказанных ранее сотрудникам штаба Алексея Навального в Тюмени…