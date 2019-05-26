СК проводит доследственную проверку по факту смерти осужденного, госпитализированного из Ярославского СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Алексей Сидякин попал в больницу из СИЗО в конце апреля и около месяца находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Спасти его не удалось.

Между тем, основатель движения Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что Сидякин подвергся пыткам. По его сведениям, на теле осужденного нашли следы побоев. У него была черепно-мозговая травма и отек головного мозга.