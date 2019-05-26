Оппозиционеры разместили Плакат с портретом временного губернатора петербурга Александра Беглова на Невском проспекте.

Плакат с изображением врио губернатора Александра Беглова сделали в стиле рекламы Деливери клаб, которая некоторое время назад вызвала неоднозначную реакцию пользователей интернета. В подписи к фотографии чиновника говорится что он цитирую «любит себя и разгонять митинги, а также боится критики» имеется ввиду события первого мая, когда участников согласованного оппозиционного шествия задерживали на Невском проспекте, а также тот эпизод, когда Беглов сбежал с заседания местного парламента после того как депутат максим Резник начала критиковать его с трибуны. Стоит отметить, что раньше на Невском появился аналогичный портрет с самим резником. Надпись гласила о том, что он любит употреблять легкие наркотики.

Напомним, накануне Александр Беглов объявил о том, что он примет участие в губернаторских выборах