Правозащитники обвинили телеканал НТВ в проведении кампании по очернению деятельности оппозиционных активистов.

Российские власти, как считают в правозащитной организации Human Rights Watch, ответственны за то, что они никак не препятствуют агрессивным действиям журналистов канала. Об этом говорится в заявлении, выпущенном в связи с уголовным делом против члена совета движения «Голос» Романа Удота. Поводом для него стал конфликт с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко. В Human Rights Watch подчеркивают, что телеканалом владеет «российская государственная газовая корпорация «Газпром»». Правозащитники при этом признают, что Удот использовал агрессивные выражения по отношению к корреспонденту телеканала. Однако причиной этого они назвали реакцию на нарушения неприкосновенности его частной жизни со стороны НТВ. Во вторник член совета движения «Голос» был отправлен под домашний арест по обвинению в угрозе убийством. Согласно материалам дела, в прошлом году Удот отобрал телефон у снимавшей его журналистки НТВ в аэропорту Шереметьево. После этого он обратился в полицию. В ответ Мирошниченко подала заявление о краже. Впоследствии полиция изменила состав преступления.

Ситуация с Романом Удотом и корреспондентами НТВ может повлечь за собой пересмотр законодательства. Такое мнение в интервью «Эху» выразил один из авторов закона о СМИ, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.