Столичный стадион «Динамо» открыли матчем 30-го тура чемпионата России по футболу

В пресс-службе клуба агентству ТАСС рассказали, что все билеты на игру были проданы. Вместимость новой арены в Петровском парке превышает 25 тысяч человек.

Стадион был закрыт на реконструкцию более десяти лет назад. С тех пор все домашние игры команда проводила на «Арене-Химки». Первый матч на новом месте должен был состояться еще в начале марта. Однако тогда комиссия по допуску футбольных полей признала состояние газона неудовлетворительным и травмоопасным.