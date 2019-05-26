Из-за сильного землетрясения в Перу разрушены дома и прервано электроснабжение

В результате удара стихии несколько населенных пунктов, по данным местной газеты «Республика», остались без света. Среди разрушенных строений – в том числе, жилые дома и больница. Ее пациенты сейчас эвакуированы. Полиция патрулирует улицы. Власти пытаются установить точный ущерб. Информации о пострадавших и жертвах пока нет. По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине сто километров. Подземные толчки ощущались не только в Перу, но и в Бразилии, Эквадоре и Колумбии.