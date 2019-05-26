Заключенный ярославского СИЗО погиб после пыток

Об этом сообщает правозащитный интернет-проект Gulagu.net. Речь идет о осужденном за телефонный терроризм Алексее Сидякине. Он попал в ярославский изолятор в середине апреля, а спустя две недели оказался в больнице. Сообщается, что мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Врачи обнаружили на теле следы от пыток и избиения. Однако сотрудники ФСИН потребовали скрыть эту информацию о следствия. Через два дня после госпитализации суд решил освободить Сидякина в связи с наличием у него некого заболевания.