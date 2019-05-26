Правозащитники обвинили телеканал НТВ в очернении деятельности оппозиционных активистов
Российские власти при этом не препятствуют агрессивным действиям сотрудников. Это отметили в международной правозащитной организации Human Rights Watch. Особенно примечательна история с членом совета движения «Голос» Романом Удотом, сказала «Эху» программный директор организации по России Татьяна Локшина.
ПЛЕНКА-ЛОКШИНА
По словам Локшиной, НТВ – единственный федеральный телеканал, с которым уже много лет не сотрудничает правозащитное сообщество.
Романа Удота обвиняют в угрозе убийством в связи с его конфликтом с журналисткой Александрой Мирошниченко.