В столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие быть бдительными при использовании терминалов

В некоторых столичных отделениях Сбербанка появились объявления, призывающие клиентов быть бдительными при использовании терминалов. Как рассказал корреспондент «Эха», на банкоматах висит сообщение, в котором говорится о том, что перед тем, как начать операцию, нужно на всякий случай нажать на красную кнопку – то есть, отменить предыдущую операцию, если она еще не была завершена. Объявления появились на фоне сообщений о новом способе мошенничества. Как стало известно ранее, злоумышленники пользовались лазейкой в алгоритме работы банкоматов, чтобы снимать деньги с карт клиентов.