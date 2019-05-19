Эксперт: Введение новых санкций Киевом маловероятно

Введение новых санкций Украиной против России могут не последовать, поскольку украинцы на выборах обозначили свою усталость от вражды с Россией. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, прокомментировав сообщение о том, что Украина пригрозила России новыми санкциями в случае отказа освободить задержанных моряков.

«Вероятность их введения есть, в случае если Россия не согласиться с решением арбитража по морскому праву, и не выпустит украинских моряков.

Но я бы не утверждал, что это вероятность стопроцентная. Эти санкционные войны в украинском обществе не вызывают бурю положительных эмоций, потому что как раз большая часть украинского общества на украинских президентских выборах сигнализировала — они устали от разного рода гибридных войн с РФ, и что они бы хотели нормализации отношений между Украиной и Россией», — сказал он.

В.Карасев добавил, что команда украинского президента Владимира Зеленского не хотела бы новых витков любой формы противостояния с Россией.

«Главное что заявления Зеленского по поводу вчерашнего решения арбитража по морскому праву было достаточно аккуратным. Это значит, что новая власть Украины не хотела бы сейчас, чтобы это решение по освобождению моряков было использовано как повод для нового витка информационной, пропагандисткой, санкционной войны с РФ. Стало быть, вероятность введения санкций не настолько высокая, чтобы об этом утверждать наверняка», — отметил он.