Невский проспект перекрыли, там проходят массовые гуляния и парады.

Весь центр города сегодня перекрыт. Главное место всех праздничных действий — Невский проспект. Там сегодня утром стартовал велопарад. В нем приняли участие по официальным данным 23 тысячи человек. Все они отправились в сторону парка трехсотлетия и Лехта центра. Следом за велосипедистами на Невский вышли циркачи. В разных костюмах с обручами на ходулях и с шариками для жонглирования. Акробаты ходили колесом, а братья Запашные вывели на Невский лошадей и десятки карет. После цирковых представление началось шоу барабанщиков. В нем принимают участие сотр. Музыкантов из разных регионов России. Ближе к вечеру по Невскому проедет с чемпионским кубком зенит. Сегодня он играет Последний й матч в сезоне. Перед игрой 3 тысячи фанатов устроили марш по Крестовском острову с фанерами и прочей пиротехникой. Их охранял ОМОН, все прошло без происшествий. На Неве сегодня гонки на катерах и яхтах. А вечером на Дворцовой — концерт классической музыки. Ближе к ночи под музыку разведут мосты и начнётся салют.

День города в Петербурге отмечают 27-го мая, но основные праздники перенесли на воскресенье 26-го мая.