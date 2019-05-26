Международные правозащитники обвинили телеканал НТВ в преследовании оппозиционных активистов

Организация Human Rights Watch выпустила соответствующее заявление в связи с уголовным делом против члена совета движения «Голос» Романа Удота. Правозащитники считают, что НТВ очерняет деятельность оппозиционеров и вторгается в их частную жизнь. На российские власти, при этом, возлагается ответственность за то, что они никак не препятствуют агрессивным действиям сотрудников телеканала.

Удота обвиняют в угрозе убийством в связи с его конфликтом с журналисткой Александрой Мирошниченко. Мужчина попытался отобрать телефон, на который корреспонденты снимали его в аэропорту Шереметьево.