Ученик одной из московских школ рассказал о попытке силовой госпитализации в психиатрическую больницу прямо с занятий

Ученик одной из московских школ рассказал попытке силовой госпитализации в психиатрическую больницу прямо с занятий по английскому. По словам юноши, интервью с которым приводит РЕН ТВ, его избили санитары, несмотря на то, что никакого повода к этому не было, а на учете у психиатра он не состоит.

После звонка неизвестного в психбольницу в одно из столичных общеобразовательных учреждений приехала бригада санитаров, которые силой пытались забрать 15-летнего школьника Павла в лечебницу. Это произошло еще в апреле. По словам подростка, санитары без разрешения начали его осматривать и измерять давление, хотели взять кровь, однако он сделать им этого не разреши. Детали произошедшего он рассказал в десятиминутном интервью телеканалу.

Школьный секретарь сообщила медработникам данные подростка. Позже санитары заявили его матери, что тот бегал по школе с ножом. Впрочем, юноша все это отверг и сказал, что никакого ножа не было, а бегать с большим весом и тяжелой одышкой он попросту не в состоянии.

Молодой человек и его мама обратились в травмпункт, чтобы снять побои.

Сам Павел предполагает, что врачей в учебное заведение вызвал кто-то из тех, с кем у него не заладились отношения в школе.