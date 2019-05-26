Еще один участник протестов в Ингушетии вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Следователь отпустил Адама Ажигова, который был задержан по делу о столкновении с силовиками во время протестов в республике. Об этом «Медиазоне» рассказал его адвокат. Защитник предположил, что следствию не удалось найти достаточных доказательств причастности активиста к преступлению. Накануне под подписку о невыезде был выпущен другой участник протестов.

В марте в Ингушетии возобновились митинги против соглашения об административной границе с Чечней. В СИЗО после столкновений с полицией находятся более 20-ти оппозиционеров.