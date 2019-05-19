Удальцов: На Суворовской площади столицы собралось около тысячи участников митинга против градостроительной политики

На Суворовской площади столицы собралось около тысячи участников митинга против градостроительной политики. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент в Москве на Суворовской площади начался городской митинг, организованный левыми патриотическими силами, посвященный старту избирательной кампании в Московскую городскую думу, которая скоро начинается», — сказал он.

Митинг посвящен также городским проблемам, добавил С.Удальцов, среди которых: точечная застройка, нарушение экологических прав москвичей, аферы в ЖКХ, проблемы, связанные со строительством дорог и др.

«На митинге собралось на данный момент около 1000 человек, среди которых жители разных районов, где происходят конфликтные ситуации: Кунцево, Свиблово, Люблино, Нагатинский затон, Также присутствуют общественно-политические организации, в основном левого толка: КПРФ, «Левый фронт», МосСовет, муниципальные депутаты присутствуют Госдумы и Мосгордумы», — отметил политик.

По словам С.Удальцова, на мероприятии пока никаких задержаний на данный момент не было.

Согласованный митинг «Защитим Москвы от произвола олигархии!», который проходит на Суворовской площади, продлится до 16.00 часов.