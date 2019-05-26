Министр природных ресурсов Мексики ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса

О своем решении Хосефа Гонсалес Бланко написала в твиттере.

Инцидент произошел позавчера в столичном аэропорту. Местный рейс был якобы задержан по распоряжению главы государства почти на 40 минут из-за того, что министр опаздывала на борт. Бланко написала, что «настоящие перемены требуют, чтобы ни у кого не было привилегий, и чтобы выгода для одного человека, даже ради выполнения служебных обязанностей, не была важнее благополучия большинства». Она также отметила, что президент не был замешан в этой ситуации.