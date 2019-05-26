Бывший менеджер создателя комиксов Стена Ли арестован по обвинению в жестоком обращении с писателем

Как передает Ассошиэйтед пресс, Кей Морган оказывал влияние на сценариста и действовал от его имени, хотя не имел на это права. Следствие полагает, что менеджер также причастен к краже, растрате и мошенничеству в отношении пожилого человека.

В прошлом году дочь Стена Ли утверждала, что Морган манипулировал ее отцом, который находился уже в преклонном возрасте, не давал ему видеться с семьей и друзьями и пытался завладеть его деньгами.

Стен Ли умер прошлой осенью. Создателю «Человека – Паука» и «Людей Х» было 95 лет.