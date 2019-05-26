К гонке за кресло британского премьер-министра присоединился восьмой кандидат – глава министерства окружающей среды

Майкл Гоув подтвердил журналистам, что выставит свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии. Как пишет британская пресса, сейчас несомненным фаворитом считается экс-глава МИД Борис Джонсон. Однако Гоув может составить политику достойную конкуренцию.

Кресло главы правительства станет вакантным уже в конце июля. До этого момента Тереза Мэй, объявившая о своей отставке, будет руководить кабмином.