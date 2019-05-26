В Литве сегодня выбирают президента

Во второй тур две недели вышли два правоцентристских кандидата — Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа.

И Шимоните, и Науседа вышли в финал почти с одинаковым результатом – 31 процент. Оба по образованию финансисты, оба выступают за тесные отношения с ЕС и НАТО. Науседа в ходе последних дебатов поддержал строительство военной базы США в Польше и сказал, что с первым визитом поедет в Варшаву. Отвечая на вопрос, готовы ли они будут принять в Литве с визитом Путина, если тот не пожелает обсуждать Крым и войну на востоке Украины, оба однозначно ответили «нет». Так что Литва выбирает не между разными политическими взглядами, а между персоналиями. У незамужней Шимоните большой опыт работы в гоструктурах. «Я стрелянный заяц», — сказала она на дебатах. Живет скромно с мамой в пятиэтажке. Она представляет партию консерваторов, которая во главе с Витаутасом Ландсбергисом стояла у истоков независимости Литвы. Науседа же подчеркивает свою независимость от всех партий. Поэтому за него призвали голосовать кандидаты, которые не вышли во второй тур. И еще один важный фактор: после двух сроков Дали Грибаускайте те, избиратели, которые ориентируются прежде всего на имидж, а не на программы, могут предпочесть мужчину на посту президента.

Сегодня же в стране проходят выборы в Европарламент. От Литвы в законодательный орган Евросоюза избирается шесть депутатов.