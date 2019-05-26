Сегодня четвертый и последний день выборов в Европарламент

На избирательные участки придут граждане 21 страны Евросоюза, в том числе ФРГ.

В Европейском парламенте всего 751 депутатское кресло. На них претендуют 23 крупные политические партии и движения, а также многочисленные малые национальные партии и прямые кандидаты. Председатель Еврокомиссии, однако, не избирается напрямую.

Во второй раз в истории Евросоюза он будет предложен Европейским советом из рядов главных кандидатов от отдельных партий и избран Европарламентом. Жан-Клод Юнкер уже заявил о том, что сложит свои полномочия на следующий избирательный срок.

Ожидается, что большинство мандатов получит Европейская народная партия, состоящая из проевропейских консерваторов и христианских демократов. Ее главный кандидат – 46-летний Мартин Вебер из баварского Христианско-социального союза. Вторая по величине политическая сила — Партия европейских социалистов. Ее главный кандидат — бывший министр иностранных дел Голландии и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Хорошие шансы имеет также Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер из Альянса либералов и демократов за Европу.

Вопреки прогнозам право-популистские течения не находят широкой поддержки у европейских избирателей. Возможно, на это повлиял видео-скандал в Австрии.

Избирательные участки закроются сегодня вечером. Результаты выборов повлияют не только на состав Европарламента, но также и на важнейшие посты в Еврокомиссии. Процесс рассмотрения возможных кандидатов продолжится до осени.