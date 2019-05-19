Украина пригрозила России новыми санкциями в случае отказа освободить задержанных моряков

Представители Киева ссылаются на решение Международного трибунала по морскому праву, который постановил отпустить украинцев на свободу.

Украина будет требовать от Германии введения санкций против России, если Москва откажется исполнять решение Международного трибунала. Об этом агентству «Укринформ» заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его словам, он попросил главу МИД ФРГ Хайко Мааса потребовать от России немедленного освобождения моряков. Новые санкции, которые могут грозить Москве, дипломат назвал «гамбургскими», поскольку в этом городе заседает трибунал по морскому праву.

Мельник считает вынесенное международной инстанцией решение «дипломатической победой» и «козырем», который может помочь освободить моряков. Постановление трибунала было принято накануне; согласно документу, Россия должна отпустить украинцев на свободу и вернуть Киеву три военных судна. Москва уже заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения украинского иска.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Российские пограничники задержали украинские судна, а 24 морякам позднее были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.

Россия ранее отказалась принимать участие в заседаниях трибунала по морскому праву.

Никакой реальной угрозы для России они не несут, хотя и вероятность их введения крайне мала. Такое мнение «Эху» высказал член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов.

Угрозы Киева надо рассматривать как политическую риторику, поскольку введение санкционной войны в горячую фазу – неприемлемый сценарий для Украины, отметил Олег Морозов.

Новые санкции Украины против России могут не последовать, поскольку украинцы на выборах обозначили свою усталость от вражды с Россией. Такое мнение «Эху» высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Команда Зеленского не хотела бы новых витков любой формы противостояния с Россией, добавил Вадим Карасев.