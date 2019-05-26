Хуситские повстанцы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотников

Как сообщает телеканал Аль-Масирах, целью удара были военные ангары. Подтверждения информации со стороны саудовских властей пока не поступало.

В последние две недели хуситы усилили обстрелы королевства. В частности, они трижды атаковали аэропорт города Наджран. В середине мая беспилотники ударили по нефтепроводу на территории Саудовской Аравии. В результате Эр-Рияд приостановил прокачку, а цены на нефть подскочили почти на доллар.