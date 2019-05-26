Хакеры атаковали государственные учреждения американского города Балтимор, используя разработки спецслужб

Об этом газете The New York Times рассказали эксперты по компьютерной безопасности. Атака началась почти три недели назад. За это время из строя были выведены тысячи служебных компьютеров, нарушена работа электронной почты и ряда городских сервисов, в том числе, система оплаты коммунальных услуг. Злоумышленники пообещали прекратить атаку, если им заплатят сто тысяч долларов в биткоинах. Программа EternalBlue, которой пользовались хакеры, в свое время была разработана Агентством национальной безопасности США.