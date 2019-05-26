В ярославском СИЗО из-за побоев погиб заключенный

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Gulagu.net, Алексей Сидякин попал в больницу со следами от пыток. Как рассказали родственники, у него диагностировали черепно-мозговую травму и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли. Правозащитники утверждают, что врачам запретили рассказывать о гибели заключенного в результате избиения: якобы в больницу для этого неоднократно приезжали высокопоставленные сотрудники ФСИН. Через два дня после госпитализации областной суд решил освободить Сидякина, мотивировав это наличием у него некого заболевания.