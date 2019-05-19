Сенатор Морозов: Угрозы со стороны Киева в адрес РФ надо рассматривать как политическую риторику

Киев пригрозил Москве очередными санкциями, если Россия откажется выполнять решение Международного суда по морскому праву и не отпустит украинских моряков. Подобные угрозы надо рассматривать как политическую риторику, поскольку введение санкционной войны в горячую фазу – неприемлемый сценарий для Украины. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов.

«Эти угрозы надо рассматривать, как политическую риторику, ибо включение санкционной войны в горячую фазу — это для Украины просто неприемлемый сценарий», — сказал он.

По словам О.Морозова, Россия остается по-прежнему «самым крупным торгово-экономическим партнером», и предполагаемый ответ контрсанкций с российской стороны может принести ущерб украинской экономике. Поэтому, добавил сенатор, Россия не включается в «санкционную войну», чтобы дать возможность новому президенту Украины «оглядеться и не наделать глупостей».

«Киевский мешок с санкциями он уже или пуст, или снизу большая дырка, потому что совершенно очевидно, что санкционная политика Киева в отношении России всего навсего экономический бумеранг. Ущерба для российской экономики ноль, а ущерб для украинской экономики ощутим. Они наиболее болезненные, потому что там еще не включен самый главный инструмент под названием — бензин-керосин-дизельное топливо и все остальное. Если представить себе еще включение санкции в энергетическом секторе, с учетом и атомной промышленности, то это ущерб для экономики Украины будет уже граничить с экономическим коллапсом», — отметил сенатор.