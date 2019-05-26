В Мексике глава министерства экологии ушла в отставку после того, как из-за нее задержали регулярный авиарейс

Это произошло после 40-минутного опоздания чиновницы к вылету, которого оказалось вполне достаточно для того, чтобы прошение об увольнении было подано на имя президента страны.

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов американского государства Хосефа Гонсалес Бланко ушла в отставку после инцидента с задержкой рейса. У себя в твиттер она написала «Я подала прошение президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору». Поводом послужил скандал вокруг рейса авиакомпании Aeromexico из столицы в город Мехикали. Вылет был задержан почти на 40 минут якобы по специальному распоряжению главы государства. Но, теперь уже экс-министр в своем Twitter указала, что задержка вылета коммерческого рейса произошла исключительно по ее вине . Она особо отметила, что «распоряжения президента о задержке рейса не было», а «настоящие перемены требуют, чтобы ни у кого не было привилегий и чтобы выгода для одного человека, даже ради выполнения его служебных обязанностей, не была важнее благополучия большинства». Лопес Обрадор принял отставку Гонсалес Бланко.

В России случаи задержки рейсов из-за самоуправства чиновников происходят довольно регулярно. Впрочем, пока ни один из них поводом для отставки или увольнения министра или губернатора не становился.