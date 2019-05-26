В Петербурге задержали несовершеннолетнего активиста движения «Весна»

Как сообщает новостной портал «МБХ Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря организации, полицейские ждали подростка на выходе из офиса, когда он собирался домой. Сначала задержание объяснили некой информацией из книги учета сообщений о преступлениях, а после тем, что он якобы ругался матом на улице. В «Весне» предполагают, что активисту могут вменить мелкое хулиганство. Сейчас он в ожидании матери находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.