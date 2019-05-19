В Кировской области торжественно открывают бюст Иосифа Сталина

В Кировской области в эти минуты торжественно открывают бюст Иосифа Сталина. Пока монумент будет установлен в одном из центров отдыха. Церемония приурочена к 10-летию партии «Коммунисты России». Об этом «Эху» сказал ее лидер Максим Сурайкин.

По словам Сурайкина, позже партия выкупит в Кирове частную землю, куда перевезет бюст Сталина. В начале мая другой монумент с изображением советского вождя появился в Новосибирске на территории областного комитета КПРФ.