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Эксклюзив Эха 12:00, 26 мая 2019

В Кировской области торжественно открывают бюст Иосифа Сталина

В Кировской области в эти минуты торжественно открывают бюст Иосифа Сталина. Пока монумент будет установлен в одном из центров отдыха. Церемония приурочена к 10-летию партии «Коммунисты России». Об этом «Эху» сказал ее лидер Максим Сурайкин.

По словам Сурайкина, позже партия выкупит в Кирове частную землю, куда перевезет бюст Сталина. В начале мая другой монумент с изображением советского вождя появился в Новосибирске на территории областного комитета КПРФ.



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