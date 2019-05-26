Илон Маск возглавил список самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний

Рейтинг опубликовала газета The New York Times. По данным издания, в 2018 году генеральный директор автопроизводителя Тесла заработал более двух миллиардов долларов. При этом зарплата составила только 55 тысяч: остальная часть суммы – это права на акции компании. Маск занял 1-е место с огромным отрывом от всех остальных. Так, следом за главой Тесла идет президент медиакомпании Дискавери Дэвид Заслав, который заработал менее 130 миллионов долларов.