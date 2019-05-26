Президентские выборы в Алжире могут быть перенесены на два месяца

Ни один из кандидатов не подал документы в установленный срок. Как пишет газета Эль Хабар, формы для регистрации и сбора подписей ранее запросили более 70-ти потенциальных претендентов. В свете отказа кандидатов от выдвижения на высший пост в стране зафиксирован редкий в истории случай попытки организовать выборы при всеобщем бойкоте, — отмечает издание. Выборы назначены на начало июля. Сейчас страной руководит временно исполняющий обязанности президента. В начале апреля Абдель Азиз Бутефлика, возглавляющий Алжир двадцать лет, ушел в отставку.