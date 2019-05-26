Турция наращивает поставки вооружения сирийским повстанцам, воюющим против правительства Башара Асада

По данным Рейтер, Анкара пошла на это после неудачных попыток убедить Москву остановить эскалацию напряженности в регионе. В сирийский оппозиционных кругах отмечают, что наступление правительственных войск провоцирует приток беженцев в Турцию.

Уточняется, что Анкара передала повстанцам десятки бронемашин, системы залпового огня и противотанковые ракетные комплексы. Это, в частности, помогло вооруженным формированиям вновь захватить город Кафр-Набуда.