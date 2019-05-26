Британский альпинист умер при спуске с Эвереста

Он стал уже 10-м человеком, погибшим за последние две недели при попытке покорить главную вершину Земли.

44-летний британец Робин Фишер успел покорить Эверест, но при спуске почувствовал себя плохо и умер менее чем через час после восхождения. Об этом сообщает BBC. Смерть альпиниста снова привлекла внимание к ситуации, сложившейся на Эвересте в весеннем сезоне. Он стартовал менее двух недель назад, и за это время при штурме вершины погибли уже 10 человек.

Утверждается, что причиной этого могли стать действия властей Непала, которые в этом году выдали рекордное число лицензий на восхождение на Эверест. Это привело к заторам на пути на вершину – в Интернете даже стала вирусной фотография, на которой запечатлена плотная цепочка альпинистов, ожидающих своей очереди, чтобы покорить высочайшую точку Земли. Высокая смертность объясняется в том числе тем, что люди вынуждены долго ждать своей очереди на опасной для здоровья высоте.

За все историю восхождений на Эверест при попытке покорить гору погибли 280 человек.