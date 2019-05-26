Таксист устроил стрельбу в ходе конфликта в подмосковном Одинцове

Один человек в результате случившегося пострадал.

В конфликте в одном из дворов жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка участвовали несколько человек. Это следует из видеозаписи наружного наблюдения, которую опубликовал телеканал РЕН ТВ. В частности, люди устроили массовую драку, в которой, в том числе, участвовал и таксист. В какой-то момент, как следует из записи, он открыл багажник и достал неизвестное оружие, похожее на пулемет, а затем начал стрелять. В том числе – и в одного из молодых людей. При этом в главке МВД по Московской области, как передает интернет-издание РБК, сообщили, что речь может идти о травматическом оружии. В настоящий момент полиция проводит проверку и ищет открывшего огонь мужчину.

Что стало причиной конфликта, не уточняется.