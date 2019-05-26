Жители государств Европейского Союза выбирают сегодня депутатов Европарламента

В ряде стран ЕС голосование уже прошло, но результаты экситполов будут объявлены только после закрытия последнего участка в Италии, сегодня вечером.

Всего на ближайшие пять лет предстоит избрать представителей более чем полумиллиарда европейцев. 751 депутат избирается в 28 странах, голосование началось еще в четверг. Первыми на избирательные участки отправились подданные Великобритании и Нидерландов. Отложенный Brexit не стал причиной отмены голосования. В Британии успех прочат лейбористам, а консерваторам с уходящей Терезой Мэй сулят поражение. В пятницу к процедуре присоединились Ирландия и Чехия, а вчера голосовали жители Латвии, Мальты и Словакии. Всего же в выборах будут участвовать как национальные партии, так и независимые кандидаты. Внимание приковано к тому, смогут ли удержать свои позиции в Европарламенте на фоне роста популярности «евроскептиков» и консервативных сил традиционные европейские партии. Кроме парламентских выборов, сегодня в ряде стран проходят и местное голосование – где0то избирают депутатов и глав муниципалитетов, а в Литве проходит второй тур выборов президента республики.

Европейский парламент является одним из семи основных институтов Евросоюза. Он был основан и функционирует с 1952 года.