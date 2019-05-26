Против бывшего вице-премьера Чувашии возбуждено второе уголовное дело

По сведениям ТАСС, Владимира Аврелькина подозревают не только в злоупотреблении должностными полномочиями, но и в пособничестве в мошенничестве. Глава региона освободил экс-чиновника от должности.

Как считает следствие, Аврелькин вместе с пособниками организовал схему с незаконным получением субсидий из бюджета на сумму более 20 миллионов рублей. Бывшему вице-премьеру якобы удалось сделать это с помощью ряда подставных аффилированных с ним фирм.