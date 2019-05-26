Конгресс США решил повременить с требованием раскрыть финансы Дональда Трампа

Комитеты нижней палаты не будут настаивать на немедленном получении этой информации у немецкого Дойче Банка и других кредитных организаций до тех пор, пока идет судебное разбирательство. Ранее адвокаты главы Белого дома попросили у суда наделить банки правом не передавать Конгрессу данные о финансах.

В марте газета The New York Times писала, что Дойче Банк якобы представил Трампу кредиты на сумму свыше двух миллиардов долларов. Это произошло еще до избрания его президентом. Американские законодатели считают, что информация о финансах американского лидера позволит выявить связь между его окружением и представителями России.