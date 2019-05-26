Уже семь человек претендуют на пост лидера Консервативной партии Великобритании и кресло премьер-министра

Как передает телеканал Sky News, о своей готовности побороться за должность сказали экс-министр по Брексит Доминик Рааб и бывшая лидер Палаты общин Андреа Ледсом. Ранее свои кандидатуры также предложили пять человек, в том числе экс-глава британского МИД Борис Джонсон.

Партия должна избрать нового лидера не позднее конца июля. До этого момента Тереза Мэй, объявившая о своей отставке, будет оставаться на посту главы правительства.