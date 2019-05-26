Турция, по некоторым данным, наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Как утверждается, это произошло после того, как Анкара не смогла убедить Россию и официальный Дамаск прекратить наступление на повстанцев в провинции Идлиб.

Причина, по которой Турция требовала на недавних встречах совместной контактной группы прекратить наступление в Идлибе – увеличившийся поток беженцев. Об этом агентству Reuters сообщили источники в кругах сирийской оппозиции и повстанческих отрядов. Они не уточнили, когда именно прошли эти переговоры. В то же время собеседники агентства утверждают, что из-за их провала Анкара поставила противникам правительства Башара Асада десятки бронированных машин и системы «Град». Кроме того, они отметили, что оппозиция и повстанцы получили противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Это вооружение, добавили источники, позволило вновь захватить город Кафр-Набуда, который ранее был взят под контроль сирийских правительственных войск. При этом Турция, отмечает агентство, дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии. Для этого, как утверждается, она усилила свой контингент на созданных в рамках соглашения с Россией военных базах в зоне деэскалации.

Официальные власти Турции не прокомментировали публикацию о поставках оружия сирийской оппозиции.