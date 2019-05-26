Единственной темой грядущих переговоров в Осло, по мнению Госдепа, станет отставка Николаса Мадуро

На следующей неделе в норвежской столице должны встретиться представители лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуйадо и действующего главы страны. Они должны найти выход из внутриполитического кризиса, который обострился в начале года. Об этом сообщил МИД Норвегии. В Вашингтоне, активно поддерживающем Гуайдо, считают, что главной задачей переговорщиков станет обсуждение условий, при которых Мадуро покинет пост президента.