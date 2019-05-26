Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим

Молодой человек заявил, что такого опроса не проводилось, а его слова грубо исказили.

Видеозапись с участием военного была опубликована телеканалом «Звезда» накануне. На ней молодой человек, представившийся матросом контрактной службы Артуром Епифанцевым, рассказал, что решил встретиться с представителями штаба Алексея Навального в Тюмени. По его словам, им двигал интерес и желание популяризировать военную службу. Матрос рассказал, что ему предложили записать видео и переодеться в форму войск специального назначения. После выхода интервью Епифанцев понял, что его слова грубо исказили при монтаже. Свои слова о проведении опроса про готовность стрелять по митингующим молодой человек назвал неправдой. Также он добавил, что испытывает «чувство стыда» за то, что дал интервью.

В тюменском штабе Навального в ответ заявили, что не заставляли матроса врать на камеру. Там также предположили, что героя интервью запугали, чтобы добиться опровержения.

Ранее военнослужащий рассказал порталу Znak.com, что его вызвали из отпуска в часть для разбирательства. По словам молодого человека, им интересовались сотрудники ФСБ.