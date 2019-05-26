Украина будет добиваться санкций против России в случае неисполнения решения Международного суда по морскому праву

Украина будет добиваться новых санкций против России в случае неисполнения решения Международного суда по морскому праву. Трибунал в Гамбурге накануне постановил освободить моряков, задержанных и арестованных после «керченского инцидента».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев намерен требовать незамедлительного исполнения решений гамбургского трибунала по морскому праву. В случае, если Москва проигнорирует постановление Украина будет продвигать идею введения новых — «гамбургских санкций». Мельник выступил с таким призывам в адрес главы МИД Германии Хайко Мааса, назвав субботнее решение «дипломатической победой» и международно-правовым «козырем» в деле освобождения украинских моряков. В немецком МИДе уже назвали возможное освобождение моряков важным вкладом в деэскалацию. Согласно вынесенному решению, Россия должна освободить моряков и вернуть Киеву три военных судна. На Смоленской площади заявили, что Москва будет последовательно отстаивать свою позицию, а у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины. Между тем, НАТО продолжает призывать Россию вернуть ее граждан и корабли. Защита моряков рассчитывает на исполнение решения, за которое решение проголосовали 19 судей, за исключением представляющего Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков стало бы сигналом Москвы о готовности прекратить конфликт с Киевом.